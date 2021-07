மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் துறை சார்ந்த பேராசிரியர்களை துணைவேந்தர்களாக நியமிக்க ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Ramadas urges to appoint departmental professors as assistants in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் துறை சார்ந்த பேராசிரியர்களை துணைவேந்தர்களாக நியமிக்க ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்