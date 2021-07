மாநில செய்திகள்

2011ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கூடுதல் தடுப்பூசி பெற முதல்-அமைச்சரிடம் ஓ.பி.எஸ். வலியுறுத்தல் + "||" + In 2011, the CM was asked by the OPS to get additional vaccinations based on population

