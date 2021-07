தேசிய செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி: நேபாள பிரதமருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + "Thank you very much, Prime Minister Narendra Modi Ji, for your congratulatory note-Nepal Prime Minister Sher Bahadur Deuba

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி: நேபாள பிரதமருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து