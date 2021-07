தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: 23-ஆம் தேதி அயோத்தியிலிருந்து பிரசாரம் தொடக்கம் - மாயாவதி அறிவிப்பு + "||" + Mayawati announces campaign to reach out to Brahmins, assures interests will be safeguarded

உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: 23-ஆம் தேதி அயோத்தியிலிருந்து பிரசாரம் தொடக்கம் - மாயாவதி அறிவிப்பு