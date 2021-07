தேசிய செய்திகள்

மேகதாது அணை விவகாரம்: மாநிலங்களவையில் திமுக உறுப்பினர் திருச்சி சிவா நோட்டீஸ் + "||" + DMK Rajya Sabha MP Tiruchi Siva has given suspension of business notice under rule 267 over demand to discuss Mekedatu Dam issue in the House.

