தேசிய செய்திகள்

மக்களவை உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் உள்ளிட்ட 4 பேருக்கு சபாநாயகர் பதவிப் பிரமாணம் + "||" + YSRCP's Maddila Gurumoorthy, BJP's Mangal Suresh Angadi, IUML's Abdussamad Samadan and Congress' Vijayakumar (Alias) Vijay Vasanth take oath as the Members of Parliament (MPs) in Lok Sabha.

மக்களவை உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் உள்ளிட்ட 4 பேருக்கு சபாநாயகர் பதவிப் பிரமாணம்