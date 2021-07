தேசிய செய்திகள்

பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்களுக்கு மந்திரியாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது - பிரதமர் மோடி + "||" + I thought that there would be enthusiasm in the Parliament as so many women, Dalits, tribals have become Ministers PM introduces his new Ministers, in LS

பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்களுக்கு மந்திரியாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது - பிரதமர் மோடி