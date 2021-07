தேசிய செய்திகள்

“இந்தியாவில் உளவுபார்த்தல் சாத்தியமில்லை“ - மத்திய மந்திரி அஷ்வினி வைஷ்ணவ் + "||" + "Espionage is not possible in India" - Union Minister Ashwini Vaishnav

“இந்தியாவில் உளவுபார்த்தல் சாத்தியமில்லை“ - மத்திய மந்திரி அஷ்வினி வைஷ்ணவ்