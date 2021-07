மாநில செய்திகள்

இலங்கை கடற்படையினரின் தொல்லை இல்லாமல் மீன்பிடித் தொழிலை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + Steps should be taken to carry out fishing activities without the harassment of the Sri Lankan Navy O. PanneerSelvam

இலங்கை கடற்படையினரின் தொல்லை இல்லாமல் மீன்பிடித் தொழிலை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம்