உலக செய்திகள்

2 டோஸ் தடுப்பூசிக்கு பின்பும் மந்திரிக்கு கொரோனா; தனிமைப்படுத்தி கொண்ட இங்கிலாந்து பிரதமர் + "||" + Corona to the minister after 2 dose vaccination; PM of the United Kingdom with isolation

2 டோஸ் தடுப்பூசிக்கு பின்பும் மந்திரிக்கு கொரோனா; தனிமைப்படுத்தி கொண்ட இங்கிலாந்து பிரதமர்