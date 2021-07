உலக செய்திகள்

டெல்டா வகை கொரோனா 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவல்; உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Delta type corona spread to more than 100 countries; WHO

