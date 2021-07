தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்கிறாரா? பா.ஜனதா தலைவர் பேசிய ஆடியோவால் பரபரப்பு + "||" + "Not My Voice," Says BJP Leader As Comments On BS Yediyurappa Go Viral

கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்கிறாரா? பா.ஜனதா தலைவர் பேசிய ஆடியோவால் பரபரப்பு