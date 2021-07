மாநில செய்திகள்

தமிழ்மொழிக்கென தனி அமைச்சகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும்: கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தல் + "||" + A separate ministry for Tamil should be created: Kamal Haasan insists

