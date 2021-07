தேசிய செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகைக்காக ஊரடங்கை தளர்த்திய கேரள அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டனம் + "||" + Shocking state of affairs: Supreme Court raps Kerala govt for allowing relaxations of Covid norms for Bakrid

பக்ரீத் பண்டிகைக்காக ஊரடங்கை தளர்த்திய கேரள அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டனம்