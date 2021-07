மாநில செய்திகள்

அதிமுக கட்சி கொடியை பயன்படுத்த சசிகலாவுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Sasikala has no right to use AIADMK flag - Former Minister Jayakumar

அதிமுக கட்சி கொடியை பயன்படுத்த சசிகலாவுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்