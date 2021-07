மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 2-வது நாளாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 2 ஆயிரத்திற்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + 1,904 new People of corona infection in Tamil Nadu today

