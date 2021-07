மாநில செய்திகள்

மீன்வள மசோதா தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + First Minister MK Stalin letter to Prime Minister Modi regarding the Fisheries Bill

மீன்வள மசோதா தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்