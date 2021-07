தேசிய செய்திகள்

ஊடகம், நீதித்துறை, தேர்தல் ஆணையம் மூலம் ஜனநாயகத்தை உருவாக்க முடியும் - மம்தா பானர்ஜி + "||" + we won because people in Bengal voted for us and we received blessings from people in country, world: West Bengal CM Mamata Banerjee

