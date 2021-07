மாநில செய்திகள்

நீர்ப்பாசன முறையை மேம்படுத்த புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வளமான தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் + "||" + Improving the irrigation system Implement new projects and create a prosperous Tamil Nadu - GK Vasan

