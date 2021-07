தேசிய செய்திகள்

பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி + "||" + The missile (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile) has already been successfully flight-tested for the maximum range

பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி