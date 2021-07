உலக செய்திகள்

சோமாலியாவில் 40 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் விபத்து + "||" + Plane crash – lands in Somalia with over 40 passengers onboard

சோமாலியாவில் 40 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் விபத்து