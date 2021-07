தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை - சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + No (COVID) patient died due to lack of oxygen in the state: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope

