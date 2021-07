உலக செய்திகள்

பெகாசஸ் விவகாரத்தில் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக வெளியான பட்டியல் தவறானது- இஸ்ரேல் நிறுவனம் விளக்கம் + "||" + Israel Sets Up Team Of Ministers To Examine Pegasus Scandal

பெகாசஸ் விவகாரத்தில் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக வெளியான பட்டியல் தவறானது- இஸ்ரேல் நிறுவனம் விளக்கம்