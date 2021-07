தேசிய செய்திகள்

எதிர்கட்சிகள் தொடர் அமளி: நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் நண்பகல் 12 மணிவரை ஒத்திவைப்பு + "||" + Opposition parties in a series of adjournments: both Houses of Parliament adjourned till 12 noon

எதிர்கட்சிகள் தொடர் அமளி: நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் நண்பகல் 12 மணிவரை ஒத்திவைப்பு