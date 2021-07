மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் வனப்பரப்பை 33% ஆக உயர்த்த வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Increase the forest cover of Tamil Nadu to 33% - MK Stalin insists

தமிழகத்தின் வனப்பரப்பை 33% ஆக உயர்த்த வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்