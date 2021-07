தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் மத்தியில் ஜந்தர் மந்தரை போராட்ட களமாக்கிய விவசாயிகள் + "||" + Farmers to hold Kisaan Parliament in Delhi, to reach Jantar Mantar soon

