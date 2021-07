மாநில செய்திகள்

புதையல் இருப்பதாக வீட்டிற்குள் 20 அடி ஆழத்திற்கு குழி தோண்டிய ஐஸ் வியாபாரி + "||" + Inside the house that there is treasure pit was dug to a depth of 20 feet Ice dealer

புதையல் இருப்பதாக வீட்டிற்குள் 20 அடி ஆழத்திற்கு குழி தோண்டிய ஐஸ் வியாபாரி