மாநில செய்திகள்

ஒளிப்பதிவு திருத்தச் சட்டம்; திரைத்துறையின் வளர்ச்சிக்கும், பாதுகாப்புக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் - பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை + "||" + Cinematography Amendment Act; For the development and protection of the film industry Will be supportive - BJP leader Annamalai

ஒளிப்பதிவு திருத்தச் சட்டம்; திரைத்துறையின் வளர்ச்சிக்கும், பாதுகாப்புக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் - பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை