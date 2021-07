தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் போராடுபவர்கள் விவசாயிகள் இல்லை, குண்டர்கள் - மத்திய மந்திரி மீனாட்சி லேகி + "||" + They are not farmers, they are hooligans... These are criminal acts Union Minister Meenakshi Lekhi

