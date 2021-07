ஒலிம்பிக் வில்வித்தை பிரிவில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் தென்கொரியா ;முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தது

டோக்கியோ

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் வில்வித்தை பிரிவில் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு தகுதி சுற்று இன்று காலை நடைபெற்றது. இதில் இந்திய வீராங்கனை உள்பட 64 பேர் கலந்து கொண்டார்கள். ஒரு சுற்றுக்கு 6 அம்பு என 72 முறை ஒவ்வொரு வீராங்கனைகளும் அம்புகளை எய்தனர்.

ஒலிம்பிக் வில்வித்தை போட்டிகளில் தொடர்ந்து தென் கொரியா ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்தமுறை டோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக் பெண்கள் வில்வித்தை போட்டியில் தென் கொரிய பெண் வீராங்கனைகள் முதல் மூன்று இடத்தை பிடித்து உள்ளனர்

ஆன் சான் - 680

ஜாங் மின்ஹீ - 677

காங் சே யங்- 675

அலெஜாண்ட்ரா வலென்சியா- 674 ( மெக்சிகோ)

மெக்கன்சி பிரவுன் - 668 அமெரிக்கா

ஐடா ரோமன், மெக்சிகோ - 665

அசுசா யமாச்சி, ஜப்பான் - 665

கிசேனியா பெரோவா, ரஷியா - 664

இந்திய வீராங்கனை தீபிகா குமாரி 663 புள்ளிகளுடன் 9-வது இடம் பிடித்து உள்ளார்.

சியாரா ரெபக்லியாட்டி, இத்தாலி - 658

இதற்கு முன் உக்ரைனின் லினா ஹெராசிமென்கோ (673) வைத்திருந்த சாதனையை ஆன் சான் முறியடித்தார்.பெண்களின் தனிப்பட்ட தகுதிக்கு 720 புள்ளிகளில் 680 புள்ளிகளைப் பெற்ற தென்கொரிய வீரங்கனை ஆன் சான், 1996 ஒலிம்பிக் சாதனையை முறியடித்தார்.

கொரிய பெண்கள் அணி 2032 புள்ளிகளுடன் 2004 ஆம் ஆண்டு அணி தகுதிக்கான முந்தைய ஒலிம்பிக் சாதனையை முறியடித்தனர்.

வலென்சியா தலைமையிலான மெக்சிகோ அணி 1976 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தையும், அமெரிக்கா 1970 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தது.

ஜப்பானிய அணி வீராங்கனை அசுசா யமவுச்சி ஏழாவது இடத்தைப் பிடித்தார். உலகின் நம்பர் ஒன் இந்தியாவின் தீபிகா குமாரி ஒன்பதாவது இடத்திற்கு தகுதி பெற்றார்.

ஒலிம்பிக்கில் உள்ள அனைத்து 64 பெண்கள் மற்றும் 12 அணிகளும் போட்டியின் மேட்ச் பிளே கட்டத்திற்கு முன்னேறுகின்றன.

இதற்கு முன் பெண்கள் வில்வித்தை போட்டியில் சாதித்த நாடுகள்

2000 சிட்னி

1 தென்கொரியா

2 இத்தாலி

3 தென்கொரியா

4 தென்கொரியா

2004 ஏதென்ஸ்

1 தென்கொரியா

2 தென்கொரியா

3 தென்கொரியா

2008 பெய்ஜிங்

1 தென்கொரியா

2 தென்கொரியா

3 தென்கொரியா

2012 லண்டன்

1 தென்கொரியா

2 தென்கொரியா

3 தைபே

2016 ரியோ

1 தென்கொரியா

2 தென்கொரியா

3 தென்கொரியா

2020 டோக்கியோ

1 தென்கொரியா

2 தென்கொரியா

3 தென்கொரியா

The top qualifiers in the women’s #archery event at the @Tokyo2020@Olympics. 👇👇



1️⃣ 🇰🇷 An San – 680 (OR)

2️⃣ 🇰🇷 Jang Minhee – 677

3️⃣ 🇰🇷 Kang Chae Young – 675

4️⃣ 🇲🇽 Alejandra Valencia – 674

5️⃣ 🇺🇸 Mackenzie Brown – 668#ArcheryatTokyopic.twitter.com/ysab9lZ755