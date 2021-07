தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தி.மு.க.,காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் தர்ணா + "||" + Congress, DMK, and Shiv Sena MPs protest against 'Pegasus Project' media report in front of Mahatma Gandhi statue inside Parliament premises

