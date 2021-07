தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலம் ராய்காட் மாவட்டத்தில் நிலச்சரிவு; 36 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 36 Dead In Landslides In Rain-Hit Maharashtra; Evacuation With Choppers

