தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3 வது அலை நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் திட்டம் இல்லை: மக்களவையில் மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + Due to the opposition amalgamation Lok Sabha adjourned for the day.

கொரோனா 3 வது அலை நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் திட்டம் இல்லை: மக்களவையில் மத்திய மந்திரி தகவல்