தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் நிலச்சரிவில் சிக்கி 36 பேர் பலி: பிரதமர் மோடி இரங்கல் + "||" + My condolences to the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery PM Narendra Modi

