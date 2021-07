மாநில செய்திகள்

காவலர்கள் பஸ்களில் சென்றால் டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும் - டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவு + "||" + If the police go on buses, they have to take a ticket - DGP SylendraBabu orders

காவலர்கள் பஸ்களில் சென்றால் டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும் - டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவு