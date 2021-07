மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 2,01,54,901 தடுப்பூசிகள் இதுவரை போடப்பட்டு உள்ளன; அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + 2,01,54,901 vaccines have been given so far in TN; Minister Ma. Subramanian

தமிழகத்தில் 2,01,54,901 தடுப்பூசிகள் இதுவரை போடப்பட்டு உள்ளன; அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பேட்டி