மாநில செய்திகள்

வடமாநிலங்களில் கனமழை; சென்னையில் இருந்து செல்லும் ரெயில்கள் ரத்து + "||" + Heavy rains in the northern states; Trains from Chennai canceled

வடமாநிலங்களில் கனமழை; சென்னையில் இருந்து செல்லும் ரெயில்கள் ரத்து