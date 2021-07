தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு சர்வதேச எல்லையில் வெடிபொருட்களுடன் வந்த ஆளில்லா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது

A drone carrying explosives was shot down at the Jammu international border

