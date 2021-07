பளு தூக்குதல்: 49 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியா வீராங்கனை மீராபாய் சானுக்கு பதக்க வாய்ப்பு

டோக்கியோ

பளு தூக்குதல் - பெண்கள் 49 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியா வீராங்கனை மீராபாய் சானு 110 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் உள்ளார்.அவருக்கு பதக்கத்திற்கு சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது.டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்தை உறுதிப்படுத்த மீராபாய் சானு 110 கிலோ எடையை எட்ட வேண்டும்.

இந்த பிரிவில் சீனாவின் ஹூ ஜிஹுய் ஒரு ஒலிம்பிக் சாதனையை உருவாக்கி உள்ளார். மூன்றாவது முயற்சியாக 94 கிலோ எடையை தூக்கி உள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து மீராபாய் சானு, தனது மூன்றாவது முயற்சியில் 89 கிலோ எடையில் தோல்வியுற்ற போதிலும், 87 கிலோ எடையுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். அமெரிக்காவின் ஜோர்டன் டெலாக்ரூஸ் தனது இரண்டாவது முயற்சியில் 86 கிலோ எடையுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.

Weightlifting | Women's 49kg:

Mirabai Chanu is at 2nd spot with best attempt of 87kg in Snatch.

Clean & Jerk to start shortly. pic.twitter.com/tR3BBNupLC