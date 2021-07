பிற விளையாட்டு

இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்: பளுதூக்குதல் பெண்கள் 49 கிலோ பிரிவில் மீராபாய் சானு வெள்ளி வென்றார் + "||" + Mirabai Chanu wins India's first medal at the Tokyo Olympics 2020 as she bags Silver after lifting 202KG in Weightlifting Women's 49kg category.

