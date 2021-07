உலக செய்திகள்

கோவேக்சின் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அனுமதி ரத்து: பிரேசில் + "||" + Brazil suspends clinical trials of Covaxin after termination of agreement

கோவேக்சின் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அனுமதி ரத்து: பிரேசில்