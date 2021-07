மாநில செய்திகள்

லாட்டரி சீட்டை மீண்டும் கொண்டுவர அரசு முயல வேண்டாம்- எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை + "||" + Government should not try to bring back lottery tickets - Opposition leader Edappadi Palanisamy

லாட்டரி சீட்டை மீண்டும் கொண்டுவர அரசு முயல வேண்டாம்- எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை