மாநில செய்திகள்

அணைகள் இல்லாத மாவட்டங்களில் தடுப்பணை உருவாக்க வேண்டும் - முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் + "||" + To build dams in districts where there are no dams - chief Minister Stalin

அணைகள் இல்லாத மாவட்டங்களில் தடுப்பணை உருவாக்க வேண்டும் - முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின்