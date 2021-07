டென்னிஸ்

ஒலிம்பிக் போட்டி: ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில் 25 ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியாவுக்கு வெற்றி + "||" + Tokyo Olympics: Sumit Nagal ousts Denis Istomin to win a match in Tennis singles for India after 25 years

