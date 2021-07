பிற விளையாட்டு

வெள்ளி வென்று அசத்திய மீராபாய் சானு: ரூ.1 கோடி பரிசு அறிவித்த மணிப்பூர் முதல்-மந்திரி பிரேன் சிங் + "||" + Manipur govt will give Rs 1 crore to Mirabai Chanu for her silver medal in Tokyo: CM Biren Singh

