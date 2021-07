தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தொடரும் கொரோனா பாதிப்பு; ஒரே நாளில் 98 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Continuing corona damage in Kerala; 98 people lost their lives in a single day

கேரளாவில் தொடரும் கொரோனா பாதிப்பு; ஒரே நாளில் 98 பேர் உயிரிழப்பு