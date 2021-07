கிரிக்கெட்

டி20 கிரிக்கெட்: இலங்கைக்கு 165 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது இந்திய அணி + "||" + Good over from Krunal Pandya ends with a 4; SL 44

டி20 கிரிக்கெட்: இலங்கைக்கு 165 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது இந்திய அணி