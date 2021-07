தேசிய செய்திகள்

கோவாவில் ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு + "||" + The government of Goa has extended the statewide curfew order up to 7am, August 2nd: Goa Chief Minister Pramod Sawant

கோவாவில் ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு