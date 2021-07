மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் தரமற்ற முகக்கவசம் பற்றி விசாரணை: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + AIADMK Inquiry into non-standard mask in the regime: Minister Ma. Subramanian

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் தரமற்ற முகக்கவசம் பற்றி விசாரணை: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பேட்டி