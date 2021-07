மாநில செய்திகள்

கடந்த கல்வியாண்டை போலவே சி.பி.எஸ்.இ. பாடத்திட்டங்கள் 30 சதவீதம் குறைப்பு + "||" + As in the previous academic year, the CBSE 30 percent reduction in curricula

